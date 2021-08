Taranto, malori per due soccorritori del 118

Il grande caldo e le temperature infernali di queste ore, con punte che superano i 45 gradi, diventano impossibili da sostenere se si è costretti ad indossare indumenti da lavoro, come le tristemente note tute bianche anti contagio, mascherina e doppi guanti di lattice comprese.

E se poi si è costretti a restare in queste condizioni per quasi un’ora mentre si soccorrono altre persone, allora diventa quasi impossibile non crollare.

È successo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati