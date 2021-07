Maersk debutta al porto di Taranto. Ad agosto 400 container al terminal gestito da Yilport

Debutto estivo a Taranto per il più grande armatore a livello mondiale. Il primo agosto infatti la Maersk approderà, per due “call”, al San Cataldo Container Terminal (Scct) operato da Yilport.

L’approdo tarantino è con la nave Maersk Launceston del servizio Ecumed (Northbound) che arriva dal sudamerica e, in Europa, tocca Algeciras (Spagna), prima di arrivare a Taranto. La Maersk Launceston sbarcherà 400 container che verranno...

