Crolla uno palazzo storico: strada chiusa e traffico impazzito. Nessun ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pauroso crollo a Palazzo Frisini, lo storico edificio di via Mazzini a Taranto famoso per essere stato prima un orfanotrofio e poi la sede del liceo scientifico Ferraris. Ieri sera la struttura è lettaralmente collassata al suo interno, a partire dal solaio e poi ai due piani sottostanti. Oltre al rumore, a destare l'attenzione dei passanti è stato il denso fumo bianco che fuoriusciva dalle grate delle finestre, o di quel che ne è rimasto. In disuso da decenni, quello che un tempo fu un capolavoro di architettura è ormai solo un rudere pericolante di cui nessuno si cura più (proprietaria è la Provincia). Sul posto vigili del fuoco, vigili urbani e carabinieri. Tutto l'isolato è stato transennato con conseguenze pesantissime per il traffico, considerata l'importanza di via Mazzini per la viabilità cittadina.