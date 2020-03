Il fuoco devasta l'azienda agricola: danni ingentissimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Danni ingentissimi nell’incendio scoppiato ieri sera in un’azienda agricola in contrada “Convento” a Lizzano, in provincia di Taranto . Le fiamme, la cui origine non è stata ancora accertata, si sono sviluppate all’interno di un capannone per il ricovero di mezzi e attrezzature agricole. Il fuoco ha distrutto un camion e un trattore oltre a tutto il materiale ed altri macchinari che vi erano depositati.Il forte calore ha poi fatto collassare l’intera struttura che è crollata. Fortunatamente al momento del cedimento nessun vigile del fuoco si trovava all’interno.Le squadre dei pompieri intervenuti dai distaccamenti di Manduria e Taranto, hanno lavorato per diverse ore. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Lizzano.