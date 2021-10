Cinque maestre e 9 bambini positivi: chiusa scuola a Lizzano

Il vicesindaco del Comune di Lizzano (Taranto), Valerio Morelli, ha firmato un'ordinanza di chiusura, da oggi fino al 5 novembre, con sospensione delle lezioni in presenza e attivazione della didattica a distanza, del plesso scolastico Anna Frank, sede di una scuola primaria e di una scuola dell'infanzia, a causa di un focolaio Covid.

Positivi 5 maestre e 9 bambini in tre diverse sezioni

Secondo quanto comunicato dal dipartimento di prevenzione dell'Asl è stata riscontrata la positività di 5 maestre e 9 alunni su tre classi. Si stanno eseguendo i tamponi anche al personale ausiliario e amministrativo. Il rientro in classe, se la condizione dei contagi lo permetterà, è previsto per l'8 novembre. L'edificio verrà sanificato invece il 4 novembre. Il primo cittadino ha invitato gli abitanti a rispettare le regole di prevenzione e di sicurezza «con mascherina e distanziamento». Soprattutto «se qualcuno - ha aggiunto - è venuto a contatto con persone che potrebbero essere positive deve rimanere nella propria abitazione, non deve uscire e deve di conseguenza limitare al massimo le attività a livello sociale fino alla conclusione di questo iter».