Prende la figlia di sei anni e la scaraventa giù dal terzo piano: gravissima. Ferito con un coltello anche il fratello

Un dramma assurdo si è consumato poco fa in una condominio nel quartiere Paolo VI a Taranto. Al culmine di dissidi che duravano da tempo, sfociati nella perdita della potestà genitoriale, un uomo ha preso la propria figlia, una bambina di sei anni, e l'ha scaraventata giù dal terzo piano. La piccola, soccorsa e trasportata in ospedale, è in condizioni gravissime causate da una serie di traumi in seguito alla caduta. I medici stanno cercando in tutti i modi di tenerla in vita ma si tratta di una situazione estremamente delicata. Ferito in modo meno grave il fratello della piccola, ferito con una coltellata dall'uomo che poi ha rischiato di essere linciato mentre i carabinieri lo portavano via.