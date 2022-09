Lite con la fidanzata e si getta giù dalla nave da crociera: ballerino salvato, ma rischia il posto

Si tuffa in mare dalla nave da crociera in navigazione per reazione ad un litigio d’amore. L’episodio è avvenuto ieri nel tratto tra il Salento e le coste calabresi. Protagonista un ballerino brasiliano che, al culmine di una lite con la fidanzata, è salito sul ponte della nave dove lavorava e si è tuffato in acqua. L'episodio è accaduto sulla nave da crociera Splendida della Msc Crociere.

I soccorsi

Immediato l’allarme e sono scattati i soccorsi. Le operazioni di salvataggio attraverso una scialuppa sono durate poco meno di un’ora, il che ha provocato il rallentamento della navigazione con conseguente ritardo sull’orario di arrivo dell’imbarcazione nel porto di Taranto.

Il ballerino messo in salvo non è a rischio di vita, ma la reazione esagerata al litigio d’amore ora potrebbe costargli il posto di lavoro.