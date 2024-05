Un tratto di mare e di spiaggia in città. Oggi già accessibile per prendere il sole, un domani (ma non immediato, sia chiaro) anche balneabile.

È Lido Taranto, l’area che si trova all’inizio del Lungomare sotto il Nautilus, all’altezza delle vie Cavallotti e Nitti. Il Comune si accinge a far partire l’istanza alla Regione Puglia per chiedere la balneabilità di questo tratto, oggi vietata, anche se moltissimi con l’arrivo della bella stagione il bagno in mare lo fanno già.

Ma il tragitto per arrivare all’obiettivo non sarà breve, né facile. Bene che vada se ne potrebbe parlare nell’estate 2025. E non è da escludere che sia l’altra ancora, quella 2026.

La richiesta

«C’era un problema di scarico delle condotte dell’Acquedotto Pugliese, che però Aqp ha risolto - dichiara a Quotidiano Stefania Fornaro, assessore comunale all’Ambiente -. Intendiamoci: lì le acque non avranno mai la caratteristica di eccellenza, saranno probabilmente scarse, questo lo vedremo meglio con le analisi, ma sono comunque balneabili. Ed è un passo avanti. Forse l’unica cosa che potrà accadere è quello che a volte succede temporaneamente a Bari, per la spiaggia di Pane e Pomodoro, ovvero casi in cui, per un limitato numero di giorni, viene impedita la balneazione a causa di accumuli nella condotta di Aqp, ma l’Acquedotto ci assicura di aver risolto il problema. La condotta è stata potenziata, non c’è più il nodo dello scarico in mare, e la qualità delle acque è migliorata. Lido Taranto sarebbe comunale e poi andrebbe dato in concessione», continua l’assessore comunale.

Che il Comune stia per fare l’istanza su Lido Taranto, Fornaro lo ha annunciato in una tavola rotonda del recente Tef (Taranto Eco Forum) dove si parlava dell’acqua come «risorsa preziosa da proteggere», cogliendo l’occasione della presenza di Nicola Ungaro, dirigente di Arpa Puglia, l’Agenzia per l’ambiente della Regione.

Fornaro ha chiesto attenzione sulla pratica, ma Ungaro non ha assunto alcun impegno. Ha invece ricordato che la Puglia, lungo i suoi 940 chilometri di affaccio a mare, monitorati dall’Arpa, ha una qualità delle acque quasi totalmente “eccellente”.

Attualmente la Puglia è a percentuali che sono molto vicine al 100 per 100 (i parametri di valutazione sono “scarsa”, “sufficiente”, “buona” ed “eccellente”) e questo primato la Puglia lo vuole difendere.

La prima risposta

«Parliamo di balneabilità certificata con le analisi - ha detto Ungaro - perché il riconoscimento della Bandiera Blu è tutt’altra cosa».

«In sostanza - è la risposta di Ungaro a Fornaro - se Taranto presentasse una situazione sotto lo standard già raggiunto dalla Puglia, si corre il rischio di abbassare, anche se bisogna vedere di quanto poi, quel dato di qualità che oggi, invece, è quasi totalitario. Ed è ritenuto dalla Regione un punto di forza».

«In effetti - conferma Fornaro - la Regione Puglia per mantenere questo dato così elevato, tende ad escludere dalla balneazione aree come la nostra».

Ci sarebbe anche un recente precedente: ci ha provato Molfetta, ma ha trovato semaforo rosso, sebbene, pare, gli esiti delle analisi non fossero sfavorevoli. «Ma noi come Comune - riprende Fornaro - vogliamo andare avanti. Ci devono dimostrare scientificamente che Lido Taranto non è balneabile. Ora, intanto, sulla base delle norme che derivano da una direttiva comunitaria, faremo un’istanza alla Regione per l’individuazione dei punti di campionamento dell’area. Una volta individuati i punti, il campionamento delle acque partirà da aprile del prossimo anno sino a fine settembre. Per quest’estate non ce la facciamo. Potrebbe essere per l’anno prossimo».

La procedura

Il primo step riguarda quindi la balneabilità, con i campionamenti aprile-settembre e analisi che riguardano l’eventuale presenza di scarichi di fogna. Poi i controlli di Arpa proseguono nei tre anni successivi e tendono a inquadrare la qualità delle acque nei quattro profili prima richiamati.

Il discorso di Lido Taranto non è nuovo per Arpa Puglia. All’Agenzia è stato prospettato già un anno fa, ma poi nessun atto concreto per avviare l’iter autorizzativo è stato prodotto dal Comune. Dicevamo che la strada per ottenere la balneabilità di Lido Taranto non è semplice. Anzitutto, la prima cosa da fare riguarda lo stralcio dello specchio di mare dall’area portuale.

Il Comune intende fare un tavolo con Marina Militare, Guardia Costiera e Asl, quest’ultima già coinvolta. Probabile che vadano attivate anche competenze ministeriali (Ambiente) o centrali (Corpo delle Capitanerie o ministero delle Infrastrutture e trasporti, da cui il Corpo dipende). Perché se Lido Taranto resta area portuale, è pressoché impossibile che vi sia la balneabilità.

Altro passo, è ottenere dalla Regione l’aggiornamento della delibera (viene fatto ogni anno) relativa ai campionamenti dei punti di balneazione inserendo Lido Taranto. Se questo non avviene, Arpa Puglia non potrà mai fare alcun campionamento. Perché é la Regione che trasmette ad Arpa la mappa dei punti da analizzare. Infine, c’è da valutare se la Regione intenda accettare l’inserimento di un punto che si sa già in partenza non essere eccellente e quindi inficiare quel dato vicino al 100 per 100. Ma questo, si osserva, è un problema che si porrebbe solo fra tre anni dopo l’ulteriore fase di verifica. Nel raggio di un anno va accertata solo la balneabilità. E poi, si evidenzia, Emilia Romagna e Toscana, per fare due esempi, non hanno certo gli stessi numeri di eccellenza che può invece vantare la Puglia, detengono percentuali inferiori, e certo non si può dire che in queste Regioni il turismo, anche del mare, non vi sia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA