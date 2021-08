Leporano, si dimettono in 7 e il prefetto scioglie il Comune

Dimissioni di massa tra le file della maggioranza a Leporano: 7 consiglieri "staccano la spina" all'amministrazione guidata dal sindaco Vicenzo Damiano e il prefetto di Taranto Demetrio Martino sospende il Consiglio comunale fino all'emanazione del decreto di scioglimento da parte del presidente della Repubblica. Alla guida del Comune del Tarantino è stata nominata commissaria per la provvisoria gestione dell'Ente la vice prefetta vicaria Rosa Maria Padovano, in servizio alla Prefettura ionica. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni dalla carica di 7 dei 12 consiglieri che compongono il Consiglio comunale.

L'elenco dei consiglieri dimissionari

Finisce così dopo due anni l'esperienza dell'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Damiano a causa di frizioni interne alla maggioranza. I consiglieri che hanno presentato le dimissioni sono Maria Lucia Venneri, Filippo Pavone, Serena Tardiota, Silvia Di Taranto e Angela Presicci (Scelta Libera), Francesco Fusco (gruppo La Svolta) e Angelo D'Abramo (gruppo Leporano Futura)