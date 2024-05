La Regione Puglia convoca per il 30 maggio un tavolo sullo stabilimento Leonardo di Grottaglie, alla luce della crisi che investe la commessa Boeing del 787 (a Grottaglie si produce parte della fusoliera), ma i sindacati ne chiedono subito il rinvio per avere l’azienda presente. È stato Mino Borraccino, consigliere del presidente Michele Emiliano, a programmare il confronto con la task force Lavoro della Regione e l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Dello Noci, raccogliendo le sollecitazioni dei lavoratori nell’assemblea a Grottaglie del 16 aprile, ma subito Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm hanno detto che pur ritenendo «apprezzabile che sia giunta in tempi brevi l’attivazione di un tavolo di confronto con le segreterie di Fim, Fiom e Uilm», è però «indispensabile che la convocazione sia allargata alla società Leonardo per poter avere un quadro ben preciso sulle future iniziative industriali necessarie a superare la mono committenza dello stabilimento a valle dei cospicui finanziamenti pubblici ricevuti, in particolar modo dalla Regione Puglia.

«A tal proposito - scrivono i sindacati alla Regione - diventa per noi dirimente comprendere quali siano le reali ricadute occupazionali che la progettualità di finanziamenti e i contratti di programma e sviluppo garantiti dalla Regione Puglia avranno attorno all'insediamento industriale di Grottaglie. Per tali ragioni riteniamo necessario che al tavolo di confronto ci siano tutti i portatori di interesse insieme alla società Leonardo, affinché tale confronto sia finalizzato a fugare ogni dubbio per dare risposte certe, puntuali e coerenti alle lavoratrici e ai lavoratori».

La novità

Intanto Leonardo nell’area di Grottaglie testa nuovi aerei antincendio C-27J Spartan costruiti nello stabilimento di Torino. Perché il test qui? Perché la Puglia, nei mesi estivi, è una delle più colpite dagli incendi nei boschi; perché a Grottaglie c'è un aeroporto attrezzato per i test e le sperimentazioni, ne sono già avvenute diverse con i droni e gli aerei a pilotaggio remoto; infine, perché a Grottaglie Leonardo ha un proprio stabilimento della divisione Aerostrutture. Provando in Puglia le nuove capacità del velivolo, Leonardo ha ipotizzato una situazione di vasta emergenza per gli incendi e portato gli aerei a simulare la potenziale risposta operativa. I velivoli, infatti, si sono alzati in volo e sorvolato per ore la zona dei focolai con una serie di lanci di liquido antifiamme. Tutti i dati di missione sono stati poi registrati dalle stazioni a terra e costituiranno la base per la valutazione dell’efficacia operativa della soluzione di nuova generazione.

La configurazione antincendio del velivolo Leonardo, spiega l’azienda, è una soluzione molto più flessibile rispetto a una piattaforma antincendio dedicata. Prevede l’installazione di un serbatoio rimovibile nella zona cargo del velivolo, con una capacità superiore agli 8.000 litri di acqua o 7.600 litri liquido ritardante. Inoltre, il nuovo aereo Spartan è munito di capacità aggiuntive. È infatti in grado di raggiungere territori isolati, distanti dal mare o da altri bacini d’acqua. È poi in grado di operare non solo da aeroporti civili ma anche da piste e aviosuperfici semi-preparate, affrontando elevate escursioni termiche e raggiungendo le zone più impervie.

Può essere utilizzato in condizioni meteorologiche avverse e supportare operazioni a bassa visibilità e notturne. Nonostante il velivolo sia ancora in fase di test, Leonardo ha già raccolto grande interesse da numerose forze aeree che già utilizzano il C-27J per missioni militari e supporto alla popolazione civile. Con oltre di 250mila ore di volo all’attivo, il C-27J Spartan è stato scelto da operatori militari di 17 Paesi. Dalla configurazione antincendio, infine, l’aereo può assumere quella del trasporto tattico, e viceversa, e quindi truppe e carichi, aviolancio di paracadutisti e materiali, evacuazione medica sul campo di battaglia e trasporto Vip, assistenza umanitaria e supporto in caso di disastri naturali.