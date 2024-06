Sarà sciopero il 13 giugno nello stabilimento Leonardo di Grottaglie . Quattro ore di astensione dalle 10 alle 14 per il primo turno e quello centrale, dalle 14 alle 18 per il secondo e dalle 2 alle 6 per il terzo. “Saranno coinvolti anche i lavoratori del sito di Grottaglie in prestito presso gli altri siti della divisione”, cioè i dipendenti trasfertisti a Foggia, Nola e Pomigliano d'Arco proprio perché qui il lavoro scarseggia. Intanto parte subito lo stato di agitazione del personale “al fine di blocco straordinario e qualsiasi forma di flessibilità”.

Il pacchetto è stato programmato dai sindacati Fim, Fiom e Uilm e approvato ieri in due assemblee. Si sciopera per provare a scongiurare la fermata dello stabilimento per quattro mesi. Leonardo, nell’incontro di fine maggio, l’ha indicata come ipotesi. Nessuna decisione al riguardo è stata ancora presa, tuttavia è un dato di fatto che Boeing, alle prese con molti problemi, ha frenato sui ritiri delle fusoliere del 787 e questo mette il sito di Grottaglie in serie difficoltà.

“Le condizioni di incertezza e criticità del sito vanno affrontate e gestite insieme a tutti i dipendenti della Leonardo, di Lls, di Lgs e le società dell'indotto Axist, Technoplants, Ivra, Svib”, dicono i sindacati. Per le sigle, l’incontro ultimo con Leonardo è stato “del tutto insoddisfacente, soprattutto a causa di un atteggiamento aziendale che non mostra alcuna discontinuità rispetto alla reale necessità di avviare un percorso di diversificazione, al netto dei soliti slogan e annunci”. Si contesta poi all’azienda “un comportamento per niente inclusivo e partecipativo rispetto a scelte che hanno un impatto importante per i dipendenti”. Per le organizzazioni metalmeccaniche, “la decisione di sospendere le attività produttive per diversi mesi, utilizzando di fatto lo stabilimento come strumento di gestione contabile, incuranti delle eventuali conseguenze nei confronti soprattutto dei lavoratori dell'indotto, è sbagliata in assenza di una discussione più complessiva che metta a riparo tutti i lavoratori dalle conseguenze di scelte manageriali disastrose”.

Per il 17 giugno, la Regione ha convocato un incontro con i sindacati e gli enti locali. Meno ritiri di fusoliere da Boeing e stoccaggio ormai al limite, sono i problemi che premono su Grottaglie. I numeri presentati da Leonardo evidenziano, al 31 maggio, l’accumulo in stabilimento di 46 sezioni numero 46 e di altrettante numero 44. Fusoliere pronte per la consegna. Inoltre, da Boeing ne sono state ritirate in meno due sezioni 46 ed una 44 a marzo, tre 46 e cinque 44 ad aprile, tre 46 e due 44 a maggio. In totale, 16 “pezzi” in meno sul previsto presi da Boeing in tre mesi. E questo ha fatto crescere lo stoccaggio. Se si vedono gli ultimi piani di Boeing (nell’ordine, Z58, Z59 e l’ultimo Z60), col primo piano i ritiri di fusoliere per il 2024 dovevano essere 87, poi sono stati rivisti a 80 e adesso con l’ultimo piano ridimensionati a 55. Per il 2025, il piano Z58 prevedeva 118 ritiri, ma il successivo Z59 era già sceso a 112 e ora l’ultimo parla di 97. Nelle previsioni di Boeing, i ritiri da Grottaglie saranno 5 al mese sino a fine anno, 7 a gennaio-febbraio prossimi, 8 da marzo a dicembre 2025 e 10 dal 2025 in poi. Meno dei vecchi volumi. Intanto, col piano Z60 il punto di pareggio è slittato di circa sei mesi.