Leonardo a Taranto si lancia nella mobilità aerea del futuro

Il sito “Leonardo” di Grottaglie è stato identificato come stabilimento per le “start up” della “Divisione Aerostrutture”. Infatti l’azienda ha annunciato l’altro ieri la progettazione e la futura produzione, nell’opificio della città della ceramica, in provincia di Taranto, della fusoliera in materiale composito del velivolo elettrico VX4, un mezzo di trasporto silenzioso e alla portata di tutte le tasche («un bassissimo costo al miglio per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati