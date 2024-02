Lecce, zio Michele è uscito dal carcere: auto con vetri oscurati, non parla

Michele Misseri, lo "zio" di Avetrana, ha lasciato il carcere di Lecce questa mattina alle 7.15. Era in auto, con i vetri oscurati, e non si è fermato per rilasciare dichiarazioni.

Il delitto di Avetrana

Michele Misseri, il contadino 70enne che era stato condannato a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della povera Sara Scazzi, ha finito di scontare in anticipo la pena. Era recluso a Borgo San Nicola e a quanto si apprende tornerà ad Avetrana. Per il delitto di Sarah, avvenuto nel 2024, sono state condannate all'ergastolo la moglie, Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri.