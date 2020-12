Le usuraie della porta accanto: 8 arresti. Il capo una donna di 72 anni

Alle prime ore di questa mattina il personale della Squadra Mobile di Taranto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari nei confronti di otto persone considerate responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria. A capo dell’organizzazione una tarantina di 72 anni la quale, circondata da altre quattro donne che richiedevano il denaro, per circa sette anni ha ricavato dall’illecita attività più di 300mila euro. I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa.

