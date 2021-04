Parco di Lulù al quartiere Tamburi, partono i lavori: l'iniziativa nata da un'idea di Niccolò Fabi

Parco di Lulù al quartiere Tamburi, partono i lavori. È stato avviato il cantiere per la realizzazione del Parco di Lulù, un’area attrezzata nel quartiere Tamburi con giochi per bambini, sala lettura e servizi. Il progetto, nato dalla sinergia tra l’associazione “Parole di Lulù” del cantautore Niccolò Fabi, la “Fondazione Pizzarotti” e il Comune di Taranto, sarà realizzato in un’area di proprietà comunale in via Verdi, adiacente alla scuola “Gabelli”.

La collaborazione con Niccolò Fabi

I lavori sono stati avviati alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci, dell’assessore all’Ambiente e alle Società Partecipate Paolo Castronovi e dell’assessore al Patrimonio e Lavori Pubblici Francesca Viggiano. «Si tratta - fa sapere il sindaco Melucci - di un primo assaggio dell’opera di riqualificazione che investirà il quartiere nei prossimi mesi, con i due maxi lotti di lavori per complessivi 13 milioni di euro».

Fabi decise di realizzare il parco - in memoria della figlia persa a soli due anni - a Taranto insieme alla moglie Shirin Amini dopo essersi reso conto della situazione del rione Tamburi, segnato dall'inquinamento industriale a causa della sua vicinanza agli impianti siderurgici ex Ilva, ora ArcelorMittal. In particolare, il progetto ha origine da un’idea della fondazione "Parole di Lulù onlus" di Shirin Amini e Niccolò Fabi, organizzatori di una raccolta fondi che si tenne nel mese di settembre del 2016, nella Masseria Mangiato di Martina Franca.