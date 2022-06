Bimba di 4 mesi rischia di soffocare: salvata da due poliziotti della Stradale

Ha rischiato di morire soffocata, ma è stata salvata da due poliziotti. È accaduto a Laterza, in provincia di Taranto, dove una bimba di 4 mesi, Clarissa, è stata salvata da due poliziotti.

La bimba era in grave crisi respiratoria e sarebbe morta soffocata se non fossero intervenuti i due poliziotti Antonio e Francesco, della Stradale di Taranto. Mentre erano di pattuglia per le strade della cittadina ionica sono stati fermati per strada da una donna, la nonna della piccola, che chiedeva aiuto per la sua nipotina in preda a una grave crisi respiratoria.

«Raggiunta l’abitazione e resisi conto che la situazione era più grave del previsto - spiegano dalla Questura - gli agenti si sono prodigati nell’agevolare l’arrivo dell’ambulanza sul posto non facilmente raggiungibile e, dopo le prime tempestive cure del personale sanitario, hanno scortato la piccola fino all’Ospedale di Castellaneta».