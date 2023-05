Distrutta la lapide di Iacovone, parte la raccolta fondi da parte dei tifosi

A lanciare l'allarme sono le associazioni APS Museo del Taranto Calcio, APS Taras 706 a.C, Dodicesimouomo Taranto Club: «A causa di un incidente stradale, la lapide di Iacovone è stata distrutta ed è stato un colpo al cuore per tutti. Il tecnico sangiorgese Franco Dellisanti, amico e compagno di squadra di Erasmo Iacovone alla fine degli anni ’70 per primo ha fornito la notizia ed è bastato poco affinché il tamtam mediatico si propagasse tra il popolo rossoblù».

L'iniziativa

Il pensiero è stato comune per tutti ed è bastato un semplice giro di telefonate per organizzare una raccolta fondi per ricostruire quel piccolo santuario dove ogni prima domenica di campionato i tifosi depositano un mazzo di fiori rossoblù.

L’APS Museo del Taranto Calcio, l’APS Taras 706 a.C. e il #dodicesimouomo Taranto Club organizzano una raccolta fondi attraverso la piattaforma on-line gofundme.com per ricostruire la lapide e restituire ai tifosi tutti il luogo della memoria. «Per contribuire bastano anche pochi euro: basta collegarsi al sito gofundme.com e fare una piccola donazione, in tutta trasparenza.

La cifra donata sarà visibile a tutti e tutto ciò in eccedenza rispetto a ciò che servirà per restituire dignità a quell’incrocio, verrà utilizzato per fini di solidarietà. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che contribuiranno, perché lo sappiamo che il cuore dei tifosi rossoblù batte fortissimo!».