Ladro acrobata prova il colpo in centro: messo in fuga dall'arrivo dei poliziotti

Il furto in appartamento viene sventato, ma il ladro acrobata riesce a fuggire.

Scene da guardie e ladri nella tarda serata di domenica in viale Magna Grecia, a due passi dalla Concattedrale di Taranto.

Le acrobazie



Un giovane incappucciato, infatti, è stato visto arrampicarsi su un palazzo sfruttando prima una impalcatura e poi saltando da un balcone all'altro. Quella sagoma scura ha cominciato a scalare l'edificio poco dopo le 20, evidentemente con un obiettivo già fissato.

Le acrobazie del malvivente, però, non sono passate inosservate. Dalla strada più di qualcuno ha notato quell'ombra che si muoveva furtivamente sull'impalcatura. E quando è stato visto balzare, non senza rischi, da un balcone all'altro è scattato l'allarme. È stato un passante a telefonare con il suo cellulare al 113. L'uomo era in macchina e si è accorto di quanto stava accadendo. E quel punto ha deciso di fare una segnalazione alla centrale della Polizia.

L'arrivo delle Volanti



Sul posto sono arrivate subito tre pattuglie della squadra Volante. Gli agenti hanno individuato immediatamente la casa presa di mira dal ladro.

Sono saliti dalle scale e hanno rintracciato il proprietario, che è arrivato nel giro di pochi minuti. La finestra era stata forzata, ma il malvivente è stato costretto a rinunciare all'idea di fare bottino proprio dall'arrivo della Polizia. Nella casa, infatti, sono state individuate solo poche tracce del suo frettoloso passaggio. A quel punto, però, è scattata una vera e propria caccia all'uomo, nella convinzione che il malvivente non potesse essere lontano.

Gli agenti hanno setacciato il palazzo obiettivo del raid del ladro e anche quello vicino. Utilizzando la luce delle torce, poi, i poliziotti hanno ispezionato palmo a palmo i tetti e la stessa struttura dell'impalcatura utilizzata dal ladro. Le ricerche del topo d'appartamento, però, si sono rivelate vane. Il malvivente, infatti, ha sfruttato le tenebre ed è riuscito a darsela a gambe certamente dai tetti anche se, fortunatamente, a mani vuote.

Quello dei furti in appartamento, purtroppo, resta uno dei fronti caldi della lotta alla criminalità. Un fronte sul quale le forze dell'ordine devono affrontare anche l'aggressività di bande di stranieri, a volte non residenti a Taranto, capaci di utilizzare strumenti particolarmente efficaci per violare le abitazioni e fare razzia di qualsiasi cosa.

