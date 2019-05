La pioggia fa aprire una voragine, traffico deviato e disagi alla circolazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una enorme voragine si è aperta su viale Jonio a Taranto, l'arteria di accesso alla città per i quartieri periferici di Lama, San Vito e Talsano. Il cedimento del manto stradale si è verificato all'altezza di via Lago di Misurina rendendo necessario l'intervento dei vigili urbani che hanno provveduto a deviare il traffico in entrata su via Ancona, per i veicoli pesanti. Qualche disagio alla circolazione, quindi, anche per i prossimi giorni fino a quando non verrà ripristinato l'asfalto ceduto a causa delle abbondanti piogge di queste ore.