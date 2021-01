La nave Cavour parte per gli Usa, a Taranto il ministro Guerini

Ha lasciato le acque di Taranto la nave ammiraglia della Marina Militare per fare rotta verso gli Stati Uniti nel quadro della Campagna Ready for Operations grazie alla quale acquisirà la certificazione operativa che le permetterà di operare con l’F-35B. A bordo c'era anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini arrivato per rivolgere il suo saluto all'equipaggio e al comandante della nave ammiraglia della Marina Militare. Il ministro, accompagnato dal generale Enzo Vecciarelli, capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Marina e l'ammiraglio Paolo Treu, comandante in capo della Squadra Navale, ha detto: "Si tratta certamente di un'attività di natura tecnico-operativa, ma con risvolti importanti sul piano strategico-militare per la Difesa e per il Paese nel panorama internazionale. L'Italia, infatti, diventerà uno dei pochi Paesi al mondo, insieme a Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone, a poter esprimere una capacità portaerei con velivoli da combattimento di 5ª generazione. Questa campagna consentirà di aumentare ulteriormente, anche in ottica interforze, le capacità che la Difesa, e la Marina in particolare, sapranno mettere a disposizione dell'Italia".

