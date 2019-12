La lite in famiglia finisce con la pistola: ferito un ragazzo

TARANTO - All'origine del ferimento ci sarebbe stata una banale lite in famiglia. Questa la versione fornita da un giovane tarantino che nel pomeriggio si è presentato in ospedale con il ginocchio perforato da un colpo di pistola.

Agli investigatori che chiedevano conto dell’episodio ha detto di aver litigato con un parente per motivi banali.

Secondo il racconto della vittima, durante il pranzo in casa, in un’abitazione di via Crispi, in prossimità dell’ospedale Santissima Annunziata, il parente avrebbe estratto una pistola durante la lite e ne sarebbe nata una piccola colluttazione, durante la quale sarebbe partito il colpo che lo ha raggiunto ad un arto.

Gli uomini della Mobile stanno ora verificando la versione fornita dalla vittima e hanno avviato accertamenti mirati per risalire all’autore del ferimento.

