Evitare la moria delle cozze, causata dall'innalzamento delle temperature delle acque del Mar Piccolo di Taranto dovuto agli impatti antropici, sarà possibile grazie al progetto Paoh (acronimo di Precision Aquaculture for One Health), ideato dalla startup Xensorama a supporto della mitilicoltura. Nei prossimi mesi saranno testati modelli di intelligenza artificiale in grado di elaborare i dati raccolti attraverso una piattaforma IoT (Internet of Things) completamente realizzata dalla società Xensorama. I sistemi di rilevamento, altamente tecnologici e precisi, trasmetteranno in superficie i dati, relativi a una serie di parametri di riferimento, ad altre apparecchiature disposte invece su alcune zattere ancorate ai fondali del primo e del secondo seno del Mar Piccolo. I dati arriveranno su un server per essere elaborati dai software di intelligenza artificiale. L'obiettivo è di segnalare in anticipo l'aumento delle temperature delle acque del Mar Piccolo, consentendo così lo spostamento preventivo dei mitili in altre zone di allevamento, dove completeranno la fase di crescita.

Il programma

«Questa è la prima parte del progetto», ha spiegato Aldo Manzulli, project manager Paoh, nella conferenza stampa di presentazione di ieri nella sede di Confesercenti Taranto Casaimpresa. «Nella seconda fase si procederà alla sperimentazione dei modelli predittivi che aiuteranno il Cnr nelle valutazioni scientifiche, e le associazioni legate alla mitilicoltura e alla pesca, partner di questo progetto, di conoscere anche solo con qualche giorno d'anticipo i problemi che potrebbero esserci negli impianti di allevamento». Il progetto Paoh è finanziato dal Comune di Taranto con il bando Taranto Global Innovation Accelerator per lo sviluppo e l’accompagnamento di nuove imprese innovative (misura implementata con risorse del Piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto, approvato del ministero dello Sviluppo Economico), in orientate in questo caso al One Health, su cui è stata incentrata anche l’attività della Casa delle Tecnologie Emergenti con Calliope.

Le dichiarazioni

«Questo è un progetto di predizione dell'innalzamento delle temperature a causa degli impatti antropici. La rilevazione dei parametri che abbiamo deciso insieme ai partner di progetto, elaborati attraverso gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, permetterà di poter prevedere l'innalzamento della temperatura, ma non solo: verranno anche utilizzati e monitorati dei parametri nei due seni del Mar Piccolo che aiuteranno i mitilicoltori l'andamento della crescita del prodotto», ha poi aggiunto Magda Di Leo, responsabile del Cnr-Irsa di Taranto. Tutto questo in previsione delle bonifiche che consentirebbero ai mitilicoltori di utilizzare anche quell'area del primo seno del Mar Piccolo dove, per effetto di un'ordinanza regionale, i mitili possono crescere per poi essere spostati entro la fine di febbraio. «Il segreto di questo progetto è di essere riusciti a fare rete su un argomento così sensibile e così importante quale è la tutela della mitilicoltura», ha commentato l'assessore all’Innovazione Edmondo Ruggiero. Il progetto Paoh ha un cronoprogramma di attività previste che scade il prossimo 31 ottobre, ma l'intenzione è quella di continuare a lavorare anche dopo: Xensorama ha fatto richiesta all'Asl di Taranto per avviare un processo di ottimizzazione delle elaborazioni incrociate di informazioni e dati pubblici di tipo qualitativo misurati e campionati dalla stessa Asl sui prodotti allevati in Mar Piccolo con quelli corrispondenti di natura ambientale che vengono rilevati dai sensori attivi negli specchi d’acqua utilizzati per la sperimentazione.