Il subbuglio nel mondo dell’indotto Ilva non si placa. Dopo la recente presa di posizione degli autotrasportatori, è stato sospeso in extremis uno sciopero dei lavoratori della ditta Castiglia operante negli appalti metalmeccanici. Ma la situazione è complessa e riguarda tutte le categorie - metalmeccanici, edili e servizi con una media giornaliera degli ingressi di addetti degli appalti di circa 2.300 persone nello stabilimento tarantino - tant’è che ieri c’è stata una riunione con il management del siderurgico che ha ammesso le difficoltà. I ritardi nei pagamenti rispetto alla fatturazione a 60/90 giorni spesso si riversano sugli operai, ultima ruota del carro. È un cane che si morde la coda: la committente Ilva paga in ritardo, le aziende dell’indotto non hanno liquidità sufficiente per corrispondere gli stipendi ai dipendenti.Nel periodo di Amministrazione straordinaria, non è la prima volta che accade. Anche a Natale ci fu una presa di posizione della stessa Confindustria che sottolineava la problematica degli appalti. Dall’altra parte, i sindacati non accettano che a subire le conseguenze siano gli addetti delle ditte che svolgono regolarmente il proprio lavoro. Tra l’altro, c’è anche da rimarcare un aspetto. Il mondo degli appalti del siderurgico è molto frastagliato e fluttuante con cambi di contratti o scadenze differenti. In particolare, c’è una fetta storica di aziende che opera ante 2015, ossia prima dell’Amministrazione straordinaria. Questi imprenditori, nella maggior parte dei casi, si sono trovati a subire il danno oltre alla beffa con crediti vantati da 150 milioni di euro per lavori realizzati e commissionati da Ilva.C’è una partita complicatissima al Tribunale di Milano e sono posti in regime chirografario ossia tendente a zero (per semplificare, i crediti chirografari nel codice civile italiano non sono assistiti da alcun tipo di garanzia reale o personale ndc). Ebbene queste aziende hanno dovuto rimediare con le proprie tasche a crediti non corrisposti per ciascuna anche da 4 o 5 milioni di euro e sono oggettivamente più in difficoltà rispetto a chi, per esempio, è entrato nel circuito degli appalti dopo il 2015. Ilva ovviamente procede con ritardo ma con linearità nei pagamenti del corrente e dunque si creano alcune discrepanze con aziende più in difficoltà rispetto ad altre. Ieri, per esempio, è stato scongiurato solo nel primo pomeriggio lo sciopero proclamato da Fiom e Usb per i lavoratori della Castiglia in seguito a una comunicazione ufficiale della stessa ditta che ha assicurato il pagamento degli stipendi - in ritardo di due settimane - con propri fondi di cassa.Non è la sola situazione. Oltre all’indotto metalmeccanico, dal 2 febbraio vige lo stato di agitazione del comparto edile. Anche il multi servizi, ancora meno tutelati, protesta da tempo e due giorni fa è arrivata la netta presa di posizione degli autotrasportatori per il mancato pagamento delle fatture: risultano ancora insolute quelle relative ai trasporti di dicembre 2017 e gennaio 2018.Insoddisfazioni, malcontenti e una protesta che Renato Perrini, consigliere regionale, si è detto pronto a sostenere: «Le somme che avanzano dall’Ilva sono esorbitanti, il pagamento del corrente non è mai puntuale ma ciò che più di ogni altra cosa mi spaventa è che non esiste per loro una vera programmazione. Sarò al fianco dell’indotto e sosterrò ogni loro causa, persino le proteste di massa se necessario. E chiederò con assoluta urgenza che venga convocata una task force regionale per il lavoro per discutere di tale vertenza. Ma sia chiaro non uscirò dalla riunione, senza produrre un documento che abbia una forza e un valore politico concreto, perché di parlare sono stanco, e stanco è anche chi si deve barcamenare ogni giorno per tirare a campare».