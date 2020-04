«L'altra notte ho sognato di abbracciare le mie nipotine»: diario di due nonni in quarantena

Ultimo aggiornamento: 08:36

Il tablet comprato per i giochi dei nipoti adesso serve per vederli attraverso le videochiamate. Tutto cambia durante la pandemia: priorità, persone, oggetti ed emozioni. Siamo tutti rinchiusi nelle case, che cosa vedremmo se potessimo entrare in uno dei tanti appartamenti? Potremmo, ad esempio, conoscere la storia di Anna e Vincenzo. Anna Cianciaruso e Vincenzo Imperato, da Taranto , ad agosto festeggeranno 52 anni di matrimonio. Una famiglia cresciuta con amore e valori oggi sempre più difficili da trovare, promesse scambiate (e mantenute) da giovanissimi, 4 figli e 3 nipoti: Miriam (9 anni e mezzo), Anna (2 anni e mezzo) e Silvia (3 anni e mezzo). La felicità è nello stare insieme, ora una pausa forzata a causa del coronavirus «Non vedo i miei figli e i miei nipoti da più di un mese racconta la signora Anna - da quando tutto è iniziato. Hanno paura di infettarci, loro ci amano, quindi per ora non ci incontriamo. L'altra notte ho sognato di abbracciare le bambine. Mi manca tanto il contatto fisico, gli abbracci, i baci, stavano molto a casa con noi».Il Covid-19 ha reso reale il paradosso: chi si ama resta lontano. Ci si protegge a distanza, da casa a casa. Anna è nata nel 1941, Vincenzo nel 1947, si sono sposati e hanno portato avanti il loro progetto: una famiglia numerosa e felice. Non si chiede l'età a una signora (credenza un po' datata e maschilista), ma la signora Anna dichiara la sua con fierezza e aggiunge: «Anche se da quando tutto è cominciato mi sento invecchiata. Prima non mi rendevo conto dell'età. Mi svegliavo sempre presto per cucinare, pensavo già il giorno prima che cosa preparare per le bambine. I miei figli venivano sempre a trovarmi. Adesso mi alzo tardi dal letto, non ho la stessa energia. La mia gioia è la mia famiglia numerosa, adesso io e mio marito ci sentiamo soli».Il virus ha rivoluzionato i piani di tutti, stravolgendo la quotidianità. «Mio marito prima della pandemia era un uomo molto attivo spiega la signora Anna andava a fare la spesa, accompagnava le bambine a scuola e a danza. Adesso in casa è un'anima in pena, infatti cerco di studiare impieghi da fargli fare anche tra le mura domestiche».La loro vita è segnata da racconti di famiglia, di risate, di amici dei figli che in quella casa si sentivano a casa. «Ho sempre avuto tanta pazienza con i bambini continua non mi è mai importato essere ricca ma sono ricca di figli, sono fortunata perché sono tutti educati, gioiosi e accoglienti, si fanno voler bene».Per sentirsi vicini ci si ingegna e si va incontro anche alla tecnologia, prima di questo periodo spesso demonizzata perché sembrava creare distanze anche tra i presenti. Immagini di famiglie riunite nella stessa stanza ma separate dalla solitudine di cellulari oggi si sovrappongono a famiglie unite proprio da quegli schermi, un tempo divisione e oggi unica possibilità di unione.«A volte mangiamo insieme in videochiamata spiega Anna ci colleghiamo durante il pranzo così ci sembra di condividere la tavola. Avevo comprato un tablet per far giocare le bambine quando erano a casa con noi, adesso lo stiamo utilizzando per le videochiamate. Non è come incontrarsi, ma è meglio di niente».Che cosa ci si aspetta dal futuro? Quando finirà questo forzato isolamento dagli affetti più cari? «In questo momento è tutto molto triste conclude la signora Anna purtroppo penso che ci vorrà ancora molto tempo perché tutto finisca. Bisognerà attendere il vaccino e chissà quanto ancora dovremo aspettare. Non credo che a maggio sarà tutto terminato e il primo incontro con figli e nipoti lo immagino con mascherine e guanti e chissà quando sarà».