Kid Yugi, il rapper trasforma la città con cammelli e dromedari per il video del nuovo singolo

Questa mattina in via Muro e via Vittorio Veneto a Massafra un set cinematografico con cammelli e dromedari per un giovane artista massafrese.

Si tratta dell’ormai celebre Francesco Stasi in arte “Kid Yugi” conosciuto in tutta Italia e che sta spopolando tra le nuove generazioni.

Chi è

L’artista è nato e cresciuto a Massafra e si è già esibito con altri artisti importanti tra cui Guè.

Le riprese in questione interesseranno la città di Massafra tra oggi e domani, prevedendo anche alcune chiusure al traffico.

Le istanze relative alla burocrazia del caso sono state seguite e curate dalla produzione del video, la “Sinossi Film” in collaborazione con il Consigliere Comunale dott. Francesco Cacciapaglia. Il videoclip, una volta prodotto, sarà lanciato oltre i confini nazionali.