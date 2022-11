Judo, la dodicenne pugliese Martina ai campionati nazionali di Ostia

Campionato nazionale di Judo: sarà una 12enne manduriana a rappresentare la Puglia per la sua categoria. Si terranno a Ostia, in provincia di Roma, domenica prossima, le finali nazionali del campionato Italiano di Judo e, la Puglia, per la categoria dei giovanissimi, sarà rappresentata dalla dodicenne manduriana Martina Stano, studentessa di scuola media e appassionata di arti marziali, qualificatasi dopo aver superato la selezione regionale.

La giovanissima judoka, vede così premiato l'impegno e anche il sacrificio di doversi spostare in altra sede per allenarsi, in quanto, a Manduria non ci sono più associazioni di arti marziali. Pertanto, Martina frequenta una struttura di Veglie, assistita dall'allenatore Antonio Carrozzo delle Fiamme Gialle regionali.

Anche i complimenti del sindaco

Di poche parole, Martina non si pronuncia e non intende fare pronostici sulla finale di Ostia ma si limita a dire che è un onore potervi partecipare, in rappresentanza di Manduria e della regione Puglia, confrontandosi con altre decine di atleti provenienti da tutta Italia. Alla giovanissima judoka, giungono anche i complimenti del sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, con un grosso in bocca al lupo e la certezza che Martina saprà ben rappresentare la comunità manduriana e quindi la propria regione nella importante manifestazione sportiva nazionale.