Costi elevati e zero mezzi: «Io, disabile, non posso avere la patente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Oggi, per la mia disabilità mi viene chiesto spesso, troppo spesso, di pagare supplementi come se la mia fosse stata una scelta. Così per la patente. E non è una differenza da poco. Insieme alla limitazione dell'autonomia ho conosciuto anche la limitazione ingiustificata delle mie economie».Giuseppe Antonio Grippa è un uomo di 38 anni, della provincia di Taranto, soffre della sindrome di Little, che lo costringe a una ridotta capacità motoria, e sta tentando per questo di prendere la patente di guida B speciale. Nella lettera inviata a Quotidiano ha denunciato però una realtà che lo penalizzerebbe: dopo aver ottenuto il foglio rosa, che gli scadrà a dicembre, non sarebbe adesso nelle condizioni di effettuare le guide obbligatorie per l'esame pratico. Secondo la versione di Giuseppe, le autoscuole contattate, e non solo quelle di Massafra, che è il suo paese, non sarebbero infatti dotate di auto con gli adattamenti necessari, compresa la pedaliera per l'istruttore che è un fattore di sicurezza. Così Giuseppe, come altri, sarebbe costretto a utilizzare la propria auto, facendo prima le opportune modifiche non solo al lato guidatore ma anche a quello del passeggero anteriore. Il tutto di tasca propria, con costi che lievitano, come ha raccontato Giuseppe. Ed è una situazione che non accetta.«Per prendere la patente - scrive - viene chiesto al candidato di comprarsi l'auto, e non mi sembra una cosa giusta, perché noi disabili dovremmo essere più agevolati dalla legge ed invece siamo più penalizzati. In subordine posso far applicare i doppi comandi. Operazione di una complessità e di un costo inimmaginabile. Solo con la mia auto con i doppi comandi mi viene data la possibilità di prendere la patente e pensare di essere un normale guidatore di auto». Adattare l'auto costerebbe oltre 4mila euro, ha precisato Giuseppe, ai quali vanno aggiunti anche i costi per la successiva rimozione dei doppi comandi. «Io lavoro, potrei anche permettermelo, ma perché devono obbligarmi a comprare l'auto e pagarmi le modifiche? Gli altri restano in silenzio, io voglio dirlo».Quindi le autoscuole che Giuseppe ha contattato tra Taranto e provincia non sarebbero in grado di offrire il servizio, fatta eccezione, ha riferito, per un consorzio a Taranto e un'autoscuola a Talsano.«Per me sarebbe un problema spostarmi da Massafra per poter fare le guide, sarebbe inoltre un altro costo da calcolare: ho già speso 400 euro per l'esame scritto, ora il consorzio mi ha chiesto 350 euro per 3 ore di guide e 500 per 6 ore, mentre un'autoscuola mi aveva chiesto 500 euro per tre ore e 700 per sei ore».Giuseppe ha sottolineato la differenza di costi. «Per le persone normodotate il costo di una guida è di 15 euro mentre per noi sale a 50 euro». Ha anche scritto al ministro per le disabilità, chiedendo di obbligare le autoscuole a dotarsi di un'auto con doppi comandi. La risposta dei collaboratori del ministro Alessandra Locatelli non si è fatta attendere. «Purtroppo ad ora la legge prevede che non vi sia possibilità di coercizione per le autoscuole. L'unica alternativa percorribile è modificare la normativa stessa, che comporterebbe, come ben immagina, un iter molto lungo e che non risolverebbe la sua situazione nel breve periodo (cosa che comunque sarà fatta presente, per evidenziare la criticità nella sua Regione)».