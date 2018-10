La genialata del barman: ecco la bustina di zucchero con mezza dose. Basta con lo spreco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'idea è geniale e parte da una semplice domanda: quanto zucchero si spreca ogni giorno nei bar d'Italia e del resto del mondo? Quintali, tonnellate...Sì, perché le bustine spesso, molto spesso non vengono svuotate del tutto e lo zucchero che resta dentro va buttato. Uno spreco enorme che ha spinto Giovanni Sanasi, gestore del bar interno all’ospedale di Manduria, a inventare la bustina di zucchero metà dose. Il geniale barman ha brevettato "La Mezza", bustina uguale alle mono porzionate tradizionali da 5 grammi ma con mezza porzione di zucchero.La Mezza è già un successo. L'ennesimo per Giovanni, inventore per passione. Suoi anche il tappo igienico riciclabile per le bottiglie del latte, il reggi-stampella per i clienti disabili e un nuovo sistema per impiattare i croissant della prima colazione.