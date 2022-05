L'intervista/Palombella: «Su Ilva il Governo è diviso, si può solo scioperare»

«Mittal che a livello globale ha fatto utili netti per oltre 4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, l’80 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021, non c’entra proprio niente con lo stabilimento di Taranto. ArcelorMittal ha ormai completamente marginalizzato Taranto, tiene la fabbrica a scartamento ridotto, ha messo 3mila persone in cassa integrazione ed ha pure la faccia tosta di chiedere lo sconto: 200 milioni in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati