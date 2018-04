Insegue e sperona la sua ex che si rifugia dai carabinieri in piazza per il 25 aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scene da film questa mattina a Manduria con due auto che s’inseguivano, una tamponava e speronava l’altra, stridore di pneumatici e fumo che usciva dal vano motore e fine corsa nella piazza centrale della città, proprio all’ingresso del municipio, dove era in corso la cerimonia di commemorazione del 25 aprile. Poi finale mozzafiato con la donna alla guida della prima macchina asserragliata nell’abitacolo e il suo inseguitore che la minacciava di morte tirando pugni sul vetro e insultandola con aggettivi irriferibili ma facilmente immaginabili. Così, decine di persone, hanno assistito increduli e ammutoliti ad una scena di gelosia di un uomo che aveva sorpreso la sua ex insieme ad un altro. C’è voluto tutto l’impegno delle forze dell’ordine, presenti sul posto per l’appuntamento commemorativo, per costringerlo a più miti comportamenti mentre la donna veniva soccorsa dal 118 che la portava in ospedale. L’ex amante violento, intanto, dopo essere stato identificato, è stato invitato a lasciare la piazza a bordo della sua macchina con la parte anteriore distrutta. Tra i due protagonisti, defilato e impaurito, c’era anche il nuovo amico della donna che si era rifugiato nel palazzo di città.