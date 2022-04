Inquinamento, Emiliano: «Non smetteremo di chiedere tutele per Taranto»

«Forti anche della nuova copertura costituzionale, non ci stancheremo di continuare a chiedere una soluzione per Taranto in grado di tutelare l'ambiente e la salute». È un passaggio del commento che, nella Giornata mondiale della Salute, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha pubblicato su Lancet rispetto alla recente modifica alla Costituzione italiana in tema di protezione ambientale e degli ecosistemi. «Esattamente due mesi fa - ricorda Emiliano - il Parlamento ha approvato a maggioranza assoluta l'inserimento della tutela dell'ambiente nella nostra Costituzione, novità importante che può essere a buon diritto presentata come modello per l'Europa e per qualsiasi Paese. Il Parlamento ha riformulato il precedente articolo 9 della Costituzione, che parlava genericamente di tutela del paesaggio, ma anche l'articolo 41 sulla libertà d'iniziativa economica privata, affermando chiaramente che non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale o quando lede la sicurezza, la libertà, la dignità umana, la salute e l'ambiente, prevedendo adeguati programmi e controlli affinché le attività economiche pubbliche e private possano essere orientate e coordinate a fini sociali e ambientali».

«Non ci stancheremo mai»

«Tutti - evidenzia - possono facilmente comprendere quali ricadute possano derivare in tutti i territori, inclusa la Puglia, dal poter invocare una norma costituzionale chiaramente incentrata sulla protezione della salute umana che tiene conto anche dei suoi determinanti ambientali». «Forti anche della nuova copertura costituzionale - conclude - non ci stancheremo di continuare a chiedere una soluzione per Taranto in grado di tutelare l'ambiente e la salute».