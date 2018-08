© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una terribile tragedia in una spiaggia libera a marina di Lizzano. Una bambina, di nemmeno due anni, è sfuggita al controllo dei genitori e si è impadronita di un grappolo di uva addentandone un acino. La piccola, però, non è riuscita a ingoiarlo, andando subito in debito di ossigeno e diventando cianotica. Né sono serviti i soccorsi arrivati dal vicino stabilimento Conca del Sol. Inutile la corsa al vicino presidio sanitario, un'ambulanza ha trasportato la piccola all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove però non sono riusciti a salvarla. Una morte assurda, per le sue modalità ma anche per l'impossibilità di prestare soccorsi adeguati in una spiaggia così affollata in piena estate.