Indagine su appalti e concorsi, a Pulsano arriva il commissario

Arriva il commissario al Comune di Pulsano. Come è noto, nei giorni scorsi ci sono state le dimissioni presentate dal sindaco Francesco Lupoli divenute efficaci ed irrevocabili. Con Lupoli si era dimesso anche l'assessore Luigi Laterza, entrambi indagati per vicende che riguardano una serie di commesse e concorsi comunali.

Taranto, nominato il commissario: guiderà il Comune fino alle prossime elezioni

Le accuse

Pesanti le accuse nei confronti del sindaco che deve rispondere di reati come concussione con otto capi di imputazione. Il Prefetto di Taranto, Demetrio Martino, ha così sospeso il Consiglio comunale di Pulsano, fino all'emanazione del relativo decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, nominando il Vice Prefetto Vicario Rosa Maria Padovano, Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente. Ad affiancarla, ci sarà anche il sub Commissario, individuato nella persona di Cosimo Gigante, Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria, della Prefettura.