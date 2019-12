Indagata per una mazzetta da 700 euro il prefetto Paola Galeone

Una brutta vicenda per la tarantina Paola Galeone, 58 anni, prefetto di Cosenza che sarebbe stata videoripresa dal personale della Squadra mobile di Cosenza mentre riceveva una mazzetta di 700 euro per la quale la stessa Galeone é indagata per corruzione. La consegna della busta contenente il denaro, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe avvenuta in un bar di Cosenza. Il prefetto Galeone avrebbe proposto all'imprenditrice di emettere una fattura fittizia di 1.220 euro allo scopo di intascare la parte di fondo di rappresentanza accordata ai prefetti che era rimasta disponibile alla fine dell'anno. Sempre secondo l'accusa, 700 euro della somma concordata sarebbero andati al prefetto Galeone e 500 all'imprenditrice. Quest'ultima ha denunciato i fatti alla polizia, con la quale ha concordato luogo, data e ora per la consegna dei soldi al prefetto Galeone, consentendo che il tutto venisse documentato visivamente dal personale della Squadra mobile.



La Galeone èprefetto di Cosenza dal 23 luglio del 2018, in precedenza aveva svolto le stesse funzioni a Benevento. Paola Galeone é stata assunta nell'amministrazione civile dell'Interno nel dicembre del 1987 ed assegnata, come prima sede, alla Prefettura di Taranto, dove ha svolto vari ruoli. Ultimo aggiornamento: 16:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA