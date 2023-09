Incidente tra auto e bus di linea e il pullman esce di strada: almeno sei feriti

Spaventoso incidente stradale, fortunatamente senza vittime, tra un pullman di linea del Consorzio Trasporti Pubblici della provincia di Taranto e un’utilitaria. Almeno sei i feriti di cui due più gravi ricoverati all’ospedale Santissima Annunziata della città capoluogo. E’ successo intorno alle 16,30 sulla Taranto-San Giorgio Ionico all’altezza dello stabilimento della Coca Cola.

L'auto avrebbe urtato un bus: sei feriti



Per cause sulle quali indagano i carabinieri del comando provinciale ionico, l’auto, una Ford Focus con due persone a bordo, ha urtato la parte anteriore sinistra dell’autobus che proveniva dal senso opposto di marcia.

Per cercare di evitare l’impatto, l’autista del pullman ha sterzato finendo su un terreno incolto, mentre la Ford è rimasta al centro della carreggiata.

I feriti



Fortunatamente nel mezzo pubblico non c’erano molti passeggeri e non si conosce ancora il numero esatto delle persone rimaste ferite. Almeno sei sono state condotte in ambulanza agli ospedali di Taranto e Martina Franca, nessuno sarebbe in pericolo di vita.