Muore schiacciato dalla sua moto ribaltata per strada

Ultimo aggiornamento: 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A ucciderlo è stata la sua stessa moto, che si è ribaltata e lo ha letteralmente schiacciato. Un uomo di 60 anni,, di Talsano , è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla statale 172 all’altezza del quartiere Paolo VI di Taranto, in direzione Martina Franca La vittima era in sella a una moto di grossa cilindrata di cui, per cause ancora da capire, il conducente ha perso il controllo ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno tentato invano le pratiche di rianimazione. I rilievi sono stati compiuti dalla Polizia stradale.