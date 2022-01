Ginosa, si ribalta autocisterna che trasportava gpl: ferito il conducente. Traffico rallentato sulla statale 106

E' rimasto ferito durante l'incidente che si è verificato sulla statale 106 allo svincolo per Ginosa in provincia di Taranto. Un'autocisterna che trasportava gpl infatti si è ribaltata sulla statale 106 jonica. Ferito il conducente del mezzo, che è stato trasportato da personale del 118 in ospedale per accertamenti.

Chiusa la carreggiata in direzione Reggio Calabria

A causa dell'incidente, sul quale sono in corso verifiche da parte dei carabinieri per chiarirne le cause, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Reggio Calabria. Il traffico, che sta subendo forti rallentamenti, viene deviato sulla viabilità di servizio con indicazioni sul posto. Personale dell'Anas è intervenuto per le operazioni di pulizia del piano viabile e per ripristinare la transitabilità.

