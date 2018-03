Tragico schianto tra auto e moto perde la vita un moticiclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico impatto tra auto e moto questa mattina a Taranto. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata nel quartiere di San Vito, in via Vizzarro. Per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto uno scontro tra un'auto, un'utilitaria Chevrolet, ed una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 48 anni di cui non sono ancora state rese note le generalità, che ha perso la vita. Inutile l'arrivo dell'ambulanza del 118. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale.+++MAGGIORI AGGIORNAMENTI A BREVE+++