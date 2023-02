Incidente stradale: l'auto si ribalta, morta una donna

Ancora una vittima della strada ha allungato la lunga scia di sangue che macchia le strade del Tarantino dall’inizio dell’anno. La vittima di un incidente stradale è una donna 75enne originaria di Taranto ma residente da anni a Manduria dove era diretta.

L'incidente

È successo intorno alle ore 13 sulla Sava Fragagnano. Viaggiava a bordo di una Mercedes guidata dal marito, suo coetaneo, rimasto quasi illeso. La donna, che occupava il posto passeggeri, è rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto che si è capovolta. Mentre il marito è riuscito a mettersi in salvo da solo, per la moglie son dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria che hanno avuto difficoltà ad estrarla per via della particolare posizione della macchina capottata che si è fermata parallelamente ad un muretto a secco che occludeva completamente la portiera di destra.

Dopo non pochi sforzi, la 75enne è stata infine tirata fuori e affidata al personale sanitario del 118, intervenuto con due mezzi, che ha iniziato subito le manovre rianimatorie. La signora infatti non respirava per via della scomoda posizione mantenuta a lungo con la testa all’ingiù. Caricata in ambulanza, la ferita è stata trasportata con codice rosso all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria dove è deceduta subito dopo l’arrivo. Il marito che è stato soccorso da un altro equipaggio del 118 è stato anche lui accompagnato in ospedale per un colpo di frusta.



Sul luogo dell’incidente i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada e recuperare l’auto che è stata posta sotto sequestro dalla magistratura. Il conducente avrebbe dichiarato di essere stato costretto ad uscire fuori strada per evitare lo scontro con un’altra autovettura la quale, in fase di sorpasso, avrebbe invaso la carreggiata.