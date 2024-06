Moto contro auto, incidente in centro: un mezzo prende fuoco, conducente in ospedale

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata odierna in via duca degli Abruzzi a Taranto: come accertato dalla polizia locale intervenuta immediatamente una Smart che circolava sua via Oberdan dopo averla imboccata svoltando da via duca degli Abruzzi è stata violentemente colpita nella parte posteriore da una moto che viaggiava a velocità sostenuta nel centro cittadino comportando ingenti danni al veicolo.

Il conducente della moto, resosi conto di non poter evitare l’impatto, ha lasciato il mezzo che a seguito della colluttazione ha preso fuoco. Padre e figlio a bordo della Smart hanno avuto la prontezza di allontanare il mezzo per non permenttete alle fiamme di divamparsi. Sono prontamente intervenute le forze dell’ordine che hanno spento l’incendio e hanno garantito la circolazione del traffico cittadino.