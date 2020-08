Schianto sulla Statale, coinvolte tre vetture: muore un uomo di 33 anni

Ultimo aggiornamento: 13:33

Un uomo di tretrantrè anni ha perso la vita questa mattina, poco dopo mezzogiorno, nel terribile incidente avvenuto sulla statale 100 che collega Taranto a Bari, all'altezza di Massafra. Nello schianto, stando alle prime informazioni, sono rimaste coinvolte tre autovetture.Sul posto sono piombate immediatamente le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Massafra. Per una delle persone coinvolte nel sinistro, un uomo di trentatrè anni, purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari e il trasferimento in ospedale. Oltre a lui sono rimaste ferite altre cinque persone.