Incidente al siderurgico: ustionato un operaio

Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi nello stabilimento ex Ilva di Taranto, il primo di una certa gravità della gestione Arcelor Mittal.Un operaio di 43 anni è stato raggiunto da un getto d'acqua bollente fuoriuscita da un tubo che si è improvvisamente rotto mentre lavorava nel reparto agglomerati dell’acciaieria.Trasportato e assistito inizialmente dal personale dell’infermeria interna allo stabilimento è stato poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, da dove, per le ferite riportate, è stato trasferito nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi.Non si hanno ancora notizie circa la dinamica dell’incidente.L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.