Perde il controllo dell'auto e precipita nel dirupo: morto sul colpo

Un uomo alla guida di un’autovettura Alfa Giulia è precipitato in un dirupo: per lui nulla da fare, è morto. È accaduto intorno alle 13,30 sulla strada Statale 100, al chilometro 55, in località San Basilio – Mottola.

Perde il controllo dell'auto e precipita nel dirupo: morto

L’uomo, un 75enne, viaggiava da solo in direzione Taranto, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver sfondato il guardrail è precipitato nella gravina. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, i quali non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche in carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal maggiore Quintino Russo che, oltre a regolare la viabilità sull’arteria molto trafficata, hanno effettuato i rilievi.