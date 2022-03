Tragico incidente sulla litoranea, auto contro bus di linea: muore un 73enne

Un tragico incidente stradale è costato la vita questo pomeriggio a un uomo di 73 anni di Sava, in provincia di Taranto, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda. Per ragioni in fase di accertamento, l’utilitaria stava percorrendo la litoranea in località Piri Piri, tra Maruggio e Campomarino quando si è scontrata frontalmente con un pullman di linea del Consorzio Trasporti Pubblici della provincia di Taranto fortunatamente senza passeggeri. A causa dell'impatto l'auto è stata sbalzata fuori strada andando a terminare la sua corsa su una duna. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118: l'uomo è morto a causa delle ferite riportate nello schianto. Sul posto i carabinieri di Maruggio per effettuare i rilievi e stabilire le responsabilità dell'incidente.

APPROFONDIMENTI CONVERSANO/RUTIGLIANO Incidente per nove studenti in pulmino, tutti feriti: fuori strada... FOGGIA Strage di suore sulla A16, aggiornato il bilancio: 3 vittime e 10... BARI Incidente stradale, morto negli Usa Davide Loizzo giovane medico... TREPUZZI Paura nella notte: perde il controllo dell'auto e si ribalta in...

Lievi ferite per l'autista del bus

L’unico a bordo, l’autista, ha riportato lievi ferite oltre ad un forte stato di choc reattivo per cui si è preferito trasportarlo all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria per le osservazioni del caso. L’impatto, violentissimo, è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla litoranea ionico salentina all’altezza dello stabilimento balneare Piri Piri, tra i territori comunali di Maruggio e Torricella. Il settantatreenne ha riportato traumi toracico-cranici e probabilmente sarà deceduto sul colpo.