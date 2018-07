Tragedia sulla via del mare: muore a 19 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sulla strada del mare dove poco dopo mezzogiorno in un terribile incidente ha perso la vita un giovanissimo. Si tratta di Leonardo Putignano, di Castellaneta, che ha perso la vita a 19 anni in seguito alle ferite riportate nel tragico scontro tra due auto in agro di Ginosa marina.Dopo il terribile schianto sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 ma vani si sono rivelati i tentativi di rianimare il ragazzo. L'impatto è avvenuto intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ginosa per accertare le dinamiche dell'incidente.