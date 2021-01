Tragedia nella notte: si schianta contro un muretto, muore una 19enne

Una ragazza di 19 anni ha perso la vita nella serata di ieri alle porte di Martina in un drammatico incidente stradale. La giovane martinese Carmela Pergola era alla guida della sua fiat 500 quando, proprio all'ingresso della cittadina, ha perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento. La macchina si è schiantata contro il muretto di un'abitazione. Il violento impatto, purtroppo, non ha dato scampo alla giovane che è deceduta sul colpo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Martina e un'ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte della ragazza.

Ultimo aggiornamento: 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA