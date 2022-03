Incidente mortale sulla strada che collega Ginosa a Laterza: perdono la vita due ragazzi

Sangue sulle strade in provincia di Taranto. Due ragazzi hanno perso la vita sulla nei pressi di Laterza. Un giovane di 29 anni è morto dopo uno schianto, avvenuto poco dopo le 21, sulla strada 580 che collega Ginosa a Laterza. Nella notte, invece, in ospedale è deceduta una ragazza di 27 anni.

Lo schianto tra le due auto

Come si diceva il ragazzo di 29 anni deceduto sul colpo, mentre dopo lo scontro tra due auto, il 118 ha trasportato in ospedale due feriti in gravi condizioni.

Stando a quanto si è appreso, per cause in corso di accertamento, due macchine si sono scontrate frontalmente alle porte della cittadina jonica.

Il grave incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 580, a poca distanza da un istituto professionale, nel tratto in cui l’arteria collega Laterza a Ginosa. L’impatto tra le due vetture è stato violentissimo.Sono stati alcuni automobilisti di passaggio nella zona a prestare i primi soccorsi e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

I soccorsi

Sul posto si sono subito dirette le ambulanze del servizio 118, gli equipaggi dei vigili del Fuoco del distaccamento di Castellaneta, e le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Castellaneta.

Una volta giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sfortunato 29enne. Ferite anche due persone che sono state estratte dalle lamiere contorte delle macchine con l’aiuto delle squadre di vigili del Fuoco. I feriti sono stati stabilizzati sul posto e sono stati trasferiti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Dove nella notte è deceduta anche la ragazza di 27 anni