Scontro sulla via del mare, due feriti: uomo intrappolato nell'abitacolo

San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, scontro nel pomeriggio tra una Peugeot e una Renault. A circa trecento metri dall'incrocio con la litoranea, le due autovetture si sono scontrate violentemente. Il fortissimo urto ha spinto la Renault al di là di un muretto a secco mentre l'altra è rimasta sulla carreggiata.

Entrambi i conducenti trasportati in ospedale

A condurre i mezzi un uomo del posto e uno della provincia di Lecce, rimasto incastrato nell'abitacolo. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria non in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente avvenuto su un tratto di strada dove le auto arrivano a gran velocità. Per questo i residenti da tempo chiedono che si installino dissuasori con dossi. Ad indagare per risalire alle responsabilità dello scontro e ricostruire la dinamica, sono rimasti gli agenti di polizia del locale commissariato e quelli della polizia municipale. Sabato sera sulla stessa strada che da Manduria porta al mare, un altro incidente della strada aveva impegnato squadre dei vigili del fuoco e soccorritori.