Incidente sul lavoro: cede la pedana, un operaio edile precipita nel vuoto. Trasportato in ospedale

Un operaio di una ditta edile impegnato in interventi di manutenzione della facciata di uno stabile di via Sabato, nei pressi del tribunale di Taranto, è rimasto ferito dopo essere caduto da una pedana mobile montata in corrispondenza del primo piano dell'edificio, che ha ceduto improvvisamente per la rottura di un sostegno.

La struttura metallica è caduta su un fianco e l'operaio è scivolato dalla piattaforma riportando ferite.

I soccorsi

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia, l'ispettorato del lavoro e i funzionari dello Spesal-Asl, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità.