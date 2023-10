Incidente in casa, bimbo di 4 anni travolto dal cancello scorrevole: fratture multiple ad una gamba

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Taranto dove un bimbo di 4 anni è stato travolto dal cancello della villa in cui vive con la sua famiglia. Il cancello scorrevole sarebbe uscito dai binari cadendo sul bimbo che ha riportato fratture multiple a una gamba. Sarebbero esclusi traumi cranici e addominali. E non sarebbe in pericolo di vita. A liberare il bimbo rimasto incastrato sotto il pesante cancello sono stati i familiari che erano con lui e che lo hanno trasportato in macchina all'ospedale Giannuzzi di Manduria.

Dopo i primi trattamenti il piccolo è stato trasferito al Santissima Annunziata di Taranto dove è stato ricoverato nel reparto di traumatologia. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.